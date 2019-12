Máme vážny problém - neznalosť a chuť voliť zároveň

Demokracia prináša voľby, kde má každý dospelý človek možnosť voliť, koho chce a prináša aj možnosť, že kandidovať môže, kto chce. Máme teda v rukách skvelý nástroj, s ktorým sa však dajú narobiť aj veľké škody.

V zdravej spoločnosti by pochybná strana ako sú Kotlebovci mala byť skrze vzdelávanie a informovanosť vytlačená na okraj spoločnosti a pohybovať na medzi 0,5-1,5 percentami. A nie len konkrétne Kotlebovci, ale aj hocijaká iná strana plná sympatizantov Adolfa Hitlera, nevzdelaných hláv,alibistov a rasistov. Už len existovanie takejto strany naznačuje vážny problém, no ak má v prieskumoch viac ako 10 percent, tak máme problém.

Neznalosť histórie, nulový politický rozhľad, neznalosť rozdielu medzi pravicou a lavicou, vládou a parlamentom - takto nejako sú zložení voliči Kotlebu, akých ja celkom intenzívne stretávam. Avšak nie všetci ich voliči vyzerajú takto, ďalšia časť sú voliči znalí histórie aj základných politických pojmov, no otvorene sa hlásajú s sympatiám k Hitlerovi či rasizmu. Ak volíš Kotlebu a nehlásiš sa k Hitlerovmu odkazu, je vysoká šanca, že patríš do prvej spomenutej skupiny- teda voličov bez informácií, ľahko ovplyvniteľných na prvý pohľad silným vodcom, ktorý na ťažké problémy ponúka ľahké riešenia. Chcem ti povedať, že si sa nechal oklamať a Kotlebovci doteraz nepriniesli a ani neprinesú NIČ, čo by bolo pre túto krajinu prospešné. Ide im len o vlastný prospech a naplnenie vlastnej vízie, ktorá teda rozhodne nemá za cieľ pomôcť tebe ako pracujúcemu či študujúcemu občanovi.

Ľavica alebo pravica?

Je dôležité vedieť, že politické strany vieme rozdeliť na ľavicové a pravicové. Lavicové strany sú také, ktoré presadzujú viac zásahov štátu do života bežného občana. Napríklad vyberú vysoké dane a peniaze potom rozdeľujú medzi občanov vo forme dávok, príspevkov, vlakov zadarmo, obedov atď. Že to sa deje teraz? Správne, máš bod! Strana, ktorá nám už roky vládne - teda SMER-SD, je naozaj ľavicová. Ďalšou ľavicovou stranou sa mi zdá podľa programu Progresívne Slovensko. Komunisti boli krajní ľavičiari a zasahovali takmer do všetkého - náboženskej slobody, obchodu, pohybu tovaru a služieb, vzdelávania...

Pravicové strany sú zasa také, ktoré presadzujú myšlienku, že rôzne príspevky ako obedy či vlaky zadarmo nie sú potrebné, ak ľuďom znížime dane a oni ich použijú na to, čo sa im zíde. Ak napríklad necestujú vlakom a nemajú deti, tak si ušetrené peniaze môžu použiť na dovolenku či výlet. Teda pravicové strany presadzujú menej zásahov štátu a viac rozhodovania ľudí a s tým spojená zodpovednosť občanov.

Kotlebovci sú krajne pravicová strana. Čo to znamená? Krajná pravica sa prejavuje nerešpektovaním iného názoru, útokom na základné ľudské práva a slobody a prvkami rasizmu či fašizmu. Poslanci tejto pofidérnej Kotlebovej družiny verejne hovoria napríklad o moslimoch ako menejcenných, len preto lebo sa narodili v inej krajine, v programe majú výrazy ako cigánski paraziti či na výročie SNP vyvesili čiernu vlajku a hovoria o SNP ako o chybe v dejinách Slovenska. Skús to povedať svojím starkým, ktorí zažili 2. svetovú vojnu a hneď ti letí od nich facka. Ak ti ju nemá kto streliť, klikni sem a zistíš, čo je to SNP okrem toho, že sa tak volá nejaká ulica v tvojej dedine či meste.

Klamári či hlupáci?

Títo ,,politici" tiež majú v program vystúpenie z Európskej únie. Odôvodňujú to najmä tým, že platíme ako členský štát vysoké poplatky. Ale pravda je taká, každoročne dostávame od EÚ viac, ako zaplatíme na členských poplatkoch. Čiže finančne je členstvo v EÚ výhodné. Bol si niekedy v Rakúsku na nákupoch alebo na vianočných trhoch v Budapešti? A že si len pohodlne prefrčal cez hranice? Keby bolo podľa Mariánka Kotlebu, musel by si mať pas a na hranici by ťa čakala kontrola. Aj keď sa Kotlebovcom EÚ nepáči, tak do európskeho parlamentu kandidovali. Poslanci sa delia v európskom parlamente do skupín, frakcií. Ako súčasť frakcie tak môžu presadzovať zákony omnoho silnejšie, keď za nimi frakcia bude stáť. Poslancov od Kotlebu však žiadna frakcia nechcela. Viete prečo? Lebo sú to rasisti a extrémisti. A tak tam len sedia, občas niečo komentujú a nemôžu nič presadiť ani zmeniť. A aj tak dostávajú plat presne tak, ako tí, ktorí tam naozaj niečo robia - takmer 7000 € každý mesiac. Nebolo by lepšie tam mať radšej poslancov, ktorí niečo môžu zmeniť a majú s kým spolupracovať?

Si žena a volíš Kotlebovcov?

Tak ti chcem len pripomenúť, že len preto, aby získali v najbližších voľbách viac percent, nedávno podpísali spoluprácu so Štefanom Kuffom (nie je to ten kňaz, je to jeho brat). Štefan Kuffa ako poslanec parlamentu hovoril, že žena ktorá berie antikoncepciu by mala byť trestne stíhaná.

To najhoršie - Adolf Hitler

Prečo opakovane hovorím pri Kotlebovi o Hitlerovi? Vysvetlím ti to, a teraz pozorne čítaj!

Kotleba sa odvolával aj na knihu ,,Protokolu sionskych mudrcov", na ktorú sa pri jednom z prejavov odvolával aj Adolf Hitler. Náhodička?

Napríklad obchod, ktorý Kotleba založil, sa volal KKK. To je skratka, ktorou sa označuje rasistická organizácia Ku Klux Klan. Sortiment aj ceny boli naozaj zaujímavé. Predával odevy so symbolmi nacizmu (dostal za to aj pokutu). Ak nevieš čo je to nacizmus a čo má spoločné s Hitlerom, klikni sem a vzdelávaj sa. Poviem ti však, že je to krajne pravicová forma politiky. Nie je ti to povedomé z tohto článku?

Kotleba sa odvolával aj na knihu ,,Protokolu sionskych mudrcov", na ktorú sa pri jednom z prejavov odvolával aj Adolf Hitler. Náhodička?

Pri cenách a zľavách používal Kotleba často čísla ako 18, 88 či 14. Áno, aj my ich bežne používame v živote, ale takto okato nastrčené pri cenách alebo zľavách sú do oči bijúcim odkazom pre sympatizantov Hitlera.

Číslo 18 napríklad znamená prvé a ôsme číslo v abecede - A.H. - čiže iniciály Adolfa Hitlera. Číslo 88 zasa odkazuje na dva krát ôsme písmeno v abecede, čiže HH. Čo je odkaz na pozdrav Heil Hitler. Aj číslo 14 má význam - odkazuje na 14 slov predstaviteľa hnutia (Davida Laneho), ktoré presadzuje nadradenosť bielej rasy - po vzore Hitlera.

Nacisti používajú túto symboliku, aby sa medzi sebou spoznali. Nemôžu sa otvorene hlásať v nacizmu, lebo je to u nás trestné. Preto aj nikdy nebudeš počuť Kotlebu, ako sa v televízii k tomu prizná - lebo vie, že je to trestné.

Tieto isté čísla použil aj pri slávnych šekoch 1488€. Bol to odkaz nacistickým fanúšikom, že Kotlebovci sú stále náckovia, nech sa voliči neboja. Len v diskusiách museli zmeniť slovník. Alebo znova náhoda a znova Kotleba? Ani to neskúšaj!



Jeden poslanec od Kotlebocov má vytetovaný hákový kríž, ďalší zasa vstup do koncentračného tábora. A nech mi nikto nehovorí, že je to opäť náhoda.

Keď už teraz vieš, že Kotleba ide v stopách Hitlera, vieš kto bol vlastne Adolf Hitler?

V Nemecku zaviedol diktatúru a rozpútal druhú svetovú vojnu. Bol hlavným organizátorom masového vraždenia napríklad židov či homosexuálov. Bol si v Osvienčime alebo si videl dokument o koncentračných táboroch? Tak tých má na svedomí práve Hitler. Ten Hitler, na ktorého ,,slávu" nenápadne ukazuje Kotleba trápnymi šekmi alebo číslami vo svojom obchode. Počas Holokaustu v takýchto táboroch zomrelo viac ako 6 miliónov ľudí. Tu nejde o trápny šek s číslom, ale skutočných ľudí, ktorí zomierali v plynových komorách. A ty si stále myslíš, že voliť Kotlebu je v pohode alebo dokonca hrdinské? Ak áno, tak tu ti pridávam fotky z takého tábora. Verím, že ťa to chytí za srdce aspoň tak, ako by ťa chytilo videjko, kde niekto týra psíka.

Mŕve telá

Úprimne mám obavy z toho, ako budú slováci voliť. Ak niekomu otvorí oči tento blog, hoci jednému, tak to malo zmysel. Prosím ťa teda o zdielanie, nech sa osveta dostane čo najviac ľuďom, najmä tým, ktorí nie sú informovaní.