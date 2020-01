Otvorený list tebe - voličovi 2020

Politológovia hovoria, že tieto voľby sú od roku 1989 tie najdôležitejšie. Aktuálna vládna strana je krížom krážom prepletená s mafiou a druhá v poradí v prieskumoch je fašistická, ktorej predseda má za vzor Adolfa Hitlera.

Naša politická scéna čaká už viac ako 10 rokov na to, aby niekto vymenil Roberta Fica a jeho SMER-SD. A keď už príde strana, ktorá má stabilných voličov, neustály rast preferencií a dotiahne sa tesne za Smer (podľa posledného focusu s rozdielom len 5 percent), tak sú to fašisti bez programu a odborníkov, ktorí dokonca spolupracujú celé volebné obdobie so samotným Smerom. Idem ťa preto vyzvať, buď prosím zodpovedný/á a choď voliť. Ak si nespokojný/á s tým, v akom stave je naša krajina, tak logicky nedaj hlas takej strane, ktorá bola pri moci a dostala nás tam, kde sme (SMER, SNS, MOST-HÍD) a ani takej strane, ktorá spolupracovala alebo nemá problém po voľbách spolupracovať so stranami, z prvej skupiny (Kotlebovci, Dobrá voľba, Vlasť). V minulých voľbách prišlo voliť iba 59,82 percenta oprávnených voličov. Viac ako 40 percent ľudí neprišlo voliť, no napriek tomu tu žijú, pracujú či študujú. A mnohí z nich sú aj nespokojní s tým, ako tie voľby dopadli. Ale nenašli si 5 minút na to, aby išli voliť. Ak tam patríš aj ty, nezúfaj, tento krát to môžeš zmeniť. Tieto voľby sú ešte dôležitejšie.



Prečo je ten SMER-SD vlastne taký zlý?

Táto strana vyhrala voľby po prvé v roku 2006. Odvtedy nám tu vládne s menšou prestávkou až doteraz. Dokonca bolo obdobie, kedy mali toľko percent, že nepotrebovali žiadneho koaličného partnera a mali tzv. jednofarebnú vládu. (po voľbách 2012 - 83 mandátov). V našom parlamentom systéme to znamená, že mohli schvaľovať všetky zákony, ktoré im napadli a nepotrebovali na to nikoho súhlas ani hlasy (okrem ústavných). Taká veľká príležitosť meniť veci k lepšiemu, alebo k zločinu. Po toľkých rokoch a príležitosti Smer-u tu však máme dôchodcov, ktorí nemajú ani na lieky, máme tu rozsypané nemocnice, nefungujúce školy, nízke mzdy, drahé byty, vysokú zadĺženosť... Jednoducho všetky kľúčové oblasti pre denný život sú na tom katastrofálne. Smer z nás spravil chudobných občanov a zo seba spasiteľa, ktorý chudobným pomôže vlakmi zadarmo, vianočným príspevkom či obedmi ,,zadarmo". A chudobný ľud sa prirodzene teší. Ale spamätaj sa! Máme predsa na viac. Nie sme o nič menej hodnotní ako v Rakúsku či Nemecku. Nechali sme sa okradnúť a zbedačiť. Budeme sa z toho ešte dlho liečiť, ale treba s tým začať.

Najhoršie na tom však je, že Smer nepriniesol iba zlodejiny, ale aj mafiu. Už tu nešlo ,,iba" o miliardy rozkradnutých €, ale o životy. A nemusíme hovoriť iba o Kuciakovi a jeho milej, ale môžeme spomenúť aj plánované vraždy prokurátora Žilinku, bývalého ministra vnútra (súčasného obhajcu pozostalých po Kuciakovi) Daniela Lipšica, vyhrážkach ,,guľkou" opozičnému poslancovi Matovičovi. Môžeme sa baviť aj o zdevastovanom a rozkradnutom zdravotníctve, vďaka ktorému nám tu ročne umierajú masy ľudí úplne zbytočne.

A čo teda tí Kotlebovci?

Kotlebovcom som sa venoval v mojom predchádzajúcom blogu (KLIK). Takže len v skratke poviem, že pred 30 rokmi sme si vybojovali slobodu, tak si ju nenechajme fašistami znova zobrať. Lebo sa zrazu pristihneme pri tom, ako premýšľame o tom, kam emigrovať. A tým pošliapeme po všetkej snahe a utrpení, ktorí museli naši predkovia niesť.



Nemá to zmysel, všetci sú rovnakí

Túto vetu si už isto počul/a. Možno s ňou dokonca súhlasíš. Ale ako to vieš? Pri všetkej úprimnosti, toto je hlúpy výrok. Nie je logicky ničím podložený. Sledujem politiku podrobne, ale nemám preskúmaných všetkých kandidátov všetkých strán natoľko, aby som vedel povedať, či sú alebo nie sú všetci zlodeji. Čo ti viem ale garantovať, tak to je dobrá správa, že medzi tou haldou parlamentuchtivých kandidátov sú skutočne aj čestní ľudia, ktorí majú úprimný záujem a k tomu aj odborné schopnosti pomôcť spraviť z našej krajiny miesto, kde má zmysel žiť. Mnohých poznám osobne, sú z viacerých strán. Hádam nebudeme až takí pesimisti, že si budeme myslieť, že každý jeden, kto chce ísť do politiky je zlodej alebo mafián. Ako všetci česi nenosia ponožky v sandáloch, všetci dôchodcovia nevolia Smer tak ani všetci politici nie sú zlodeji. Súhlasím s tebou, že môžeš mať pocit, lebo už dlhé roky nás tu politici okrádajú, no práve preto treba dať šancu iným. Možno to dopadne dobre a možno nás budú okrádať naďalej, ale kým nespravíme niečo preto, aby sme to zistili, tak to nezistíme. Aké jednoduché, že?

Máme to v rukách my, nikto iný. Ako sa musíme angažovať na tom, aby bolo dobre našej rodine, chodiť do práce či byť dobrými rodičmi, rovnako sa musíme angažovať aj v našej krajine keď chceme, aby sa tu dobre žilo. Samé sa to nespraví. A máš len dve možnosti ako ovplyvniť politiku. Buď pôjdeš voliť, alebo sa z teba stane politik a my pôjdeme voliť teba.

Milan

Pozývam ťa zároveň zdielať tento list, nech povzbudí k zodpovednej voľbe čo najviac ľudí. Ak povzbudí len jedného, tak to malo zmysel.