Čo nám hovorí Biblia k parlamentným voľbám?

Som presvedčený o tom, že Božie Slovo sa prihovára do všetkých oblastí nášho života. Do rodiny, práce, výchovy detí, správy financií a aj do politiky. Ako sa konkrétne nechať inšpirovať Božím Slovom v súvislosti s voľbami?

Čím viac sa blíži 29. február, tým vášnivejšie o politike diskutujeme. S blížiacim sa termínom volieb u nás rastie chuť rozprávať a umenšuje sa chuť počúvať. Na toho či oného politika vieme povedať niečo vulgárne a aj k sebe navzájom si možno neodpoustíme niečo drsnejšie.

Naša samotná voľba je o podpore konkrétnej politikcej strany, ktorá má nejakú konkrétnu víziu a program. Program strany sa nesie v duchu nejakých hodnôt, ktoré sú v súlade alebo si doporujú s Božím Slovom.



W.W.J.D.? (What would Jesus do?)

Do všetkých týchto oblastí sa môžeme pozerať skrze klasickú otázku, ktorá nás privádza k premýšľaniu o tom, ako by sa v našej situácii zachoval Ježiš. Prečo je to tak dôležité? No preto, lebo Ježiš by mal byť naším vzorom. A ak je niekto pre nás vzor, chceme sa neho podobať, chceme reagovať podobne ako on.

Nezabiješ

Nie, nejdeme sa baviť o potratoch. Tie sa v vďaka populizmu politikov už našou spoločnosťou preberali dosť. V Novom zákone predsa čítame, že prikázanie ,,Nezabiješ" nie je iba o fyzickej smrti. Ježiš vysvetľuje, že ,,zabiť" vieme človeka aj zlým slovom. V Markovom evanjeliu Ježiš používa slovo ,,hlupák" alebo ,,blázon". Pri ostrých výmenách politických názorov, koľko krát sme už stihli ,,zabiť?" A koľko krát sme už stihli takto hovoriť na politikov, ktorí sú nám nesympatickí, ktorí sú zlodeji či mafiáni? Koľko krát sme sa nechali uniesť hnevom? Ako by sa k nim správal Ježiš? Nadával by na nich? Vieme predsa, že Ježiš napomínal, ale nikdy druhého neponižoval. Napomínal s túžbou po tom, aby napomínaný prežil premenu srdca. Nie pre presadenie svojej pravdy, ale pre presadenie lásky a pokoja.

Tak to skúsme aj my. V debatách pri pive s kolegami, rodičmi alebo starkými. Majme na prvom mieste túžbu po pokoji a láske, nie túžbu presadiť svoj názor a presvedčiť o ňom ľudí okolo.



Modliť sa za tých, ktorí nám vládnu?

V Pavlovom liste Timotejovi môžeme čítať úplne priamu výzvu, aby sme sa modlili za tých, ktorí nám vládnu (politicky). Robíme to? A čo ak nám vládne niekto, kto svoju moc zneužíva? V evanjeliu podľa Lukáša máme zasa toto: ,,Žehnajte tých, ktorí vám zlorečia a modlite sa za tých, ktorí vás urážajú."

Áno, niekedy je to už iba v predstave náročné, ako sa mám modliť za Fica alebo Danka. Omnoho ľahšie je ,,zabiť" Danka tým, že si poviem aký je blb, ktorý sa nevie ani vyjadrovať, alebo Fica tým, že to hajzlík, ktorý narobil dlhy ešte aj mojím vnúčatám.

Život s Kristom však znamená každodenné umieranie môjho ja, mojich prirodzených túžob, aby sa každodenne mohol vo mne rodiť Kristus. A dá sa to len tým, že vo svojich rozhodnutiach sa budem pýtať: ako by to spravil Ježiš? A to platí aj pri politike. Pri vytváraní si našich postojov k politikom, ktorým fandíme, ale aj tým, ktorých by sme najradšej v politike už nevideli.



Program strany

Tu si dovolím ísť trochu na hranu interpretácie Božieho Slova. Biblia nás priamo vystríha pred lenivosťou, to je fakt. V Prísloviach ale aj Pavlových listoch môžeme čítať, že lenivosť je niečo, čo sa Pánu Bohu nepáči. Ak budeme lenivý si aspoň pozrieť programy alebo len priority strán, ktoré chceme voliť, tak naša voľba bude nezodpovedná. Len preto, že sme boli lenivý. A lenivosť sa Bohu nepáči.

Stranu, ktorú budeme voliť, podporujeme a s ňou aj jej program. Politická strana kandiduje preto, aby presadila svoj program. Ak nejaký program obsahuje nenávisť či hnev, tak svojou voľbou by sme nenávisť a hnev podporovali. Ak vieme, že nejaká strana vie skrze svoj program kradnúť (a tým prekročiť prikázanie ,,nepokradneš"), tak svojou voľbou vedome podporujeme zlodejiny. Buďme na seba samých v tejto oblasti prísny. Dnes sa dá program každej strany aj vypočuť, takže aj keď sme lenivý čítať, môžeme si takto pomôcť.



Ježiš ovplyvnil ľudí na celom svete. Priniesol základy správania sa k núdznym, matkám s deťmi, základy výchovy detí. Nastolil tiež základy nakladania s financiami, správy majetku alebo úcty k rodičom. Učí nás tiež o partnerskom živote, sexualite, pokore, odpúštaní. Už viac ako dvetisíc rokov sa jeho učenie šíri svetom. A to trvala jeho aktívna služba menej ako jedno volebné obdobie, iba tri roky. Skúsme si hľadať v politike lídra, ktorý má túžbu podobať sa v tomto na (vedome či nevedome) na Ježiša. Máme takého? Len sa pýtam.



