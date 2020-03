Biblia: čo nám hovorí k dnešnej situácii?

Sme doma a chytá nás ponorka, máme starších susedov, musíme chodiť do práce či sme o prácu vďaka situácii prišli? Najlepší návod na zachovávanie postojov a správanie je v Biblii, na tom sa zhodli dokonca i neveriace kapacity.

Biblia je skvelá v tom, že v nej vieme nájsť odpovede na všetky situácie. Tá horšia stránka toho ale je, že Božie Slovo nám dáva návody, ako byť 100 percentní, a to my vždy nedokážeme. Život kresťana je ale o každodennom umieraní nášho hriešneho ,,ja", aby sa v nás mohol rodiť Kristus. Nikdy sa nám to však nepodarí raz a poriadne, preto je potrebné to robiť denne, od najmenších rozhodnutí. A teraz máme zrazu viac priestoru a času sledovať na sebe, ako nám to ide a pokúšať sa byť lepším nasledovateľom Krista.

Nič mi nepatrí, všetko mám iba dobre spravovať

Áno, mám predsa list vlastníctva od svojho domu alebo v technickom preukaze od auta je moje meno. Poďme ale ďalej a čo s naším časom, telom, vzťahmi, peniazmi, priateľstvami? Pri všetkých si povieme, že je to naše, ale doklad na to nemáme. Ako máme dobre spravovať svoj majetok? Tak, že dom je uprataný a auto voňavé? A ako dobre spravovať svoje telo? Tým, že bude vyrysované a vlasy vždy dobre nastajlované? A čo s našimi peniazmi, tie treba rozumne investovať, aby sa zhodnotili?

Skúsme tento čas využiť na modlitbu: ,,Pane, ako mám byť dobrý správca vecí, ktoré z Tvojej milosti mám?"

Dobré príklady nikdy nie sú zlé

Ak je niekto pre nás svedectvom v tej či onej oblasti, je dobré sa tým inšpirovať. Veď v Biblii môžeme tiež čítať, že mnoho ľudí zmenilo svoj život na základe toho, že počuli svedectvo. Napríklad o dávaní financií som vždy vedel, že Biblia nás k tomu pozýva, no nestačilo to. Potreboval som počuť svedčiť ľudí okolo mňa, že ich dávanie niekomu/niečomu naozaj slúži, aby som to začal robiť aj ja. A skvelé je, že ľudia, ktorým ,,moje" peniaze každý mesiac putujú, sa ozývajú s tým, ako vďaka nim vedia robiť svoju službu, rozprávať iným o Bohu či organizovať skvelé veci. A ja tak mám v rukách svedectvo a môžem ním povzbudiť iných.

Podobne bolo pre mňa skvelým svedectvom zažiť, ako mi boli iní ľudia ochotní požičať auto, keď som ho naozaj potreboval. Takýto skutok lásky som zažil a prišla túžba spravovať svoj majetok rovnako. Moje auto má slúžiť a nezištným požičaním svojho auta sa môžem pripodobňovať Kristovi, ktorý nám dáva všetko bez toho, aby sa pýtal: ,,Čo za to?". Proste len dávať, nech poslúži alebo spraví na chvíľu radosť. A možno aj poinšpiruje k premýšľaniu, že ak sa naučíme o ,,svoje" veci podeliť, zrazu je z nich väčšia radosť.



Skúsme si teda spraviť inventúru v tomto čase, či sa snažím všetkým čo ,,mám" slúžiť Bohu, alebo či to všetko slúži len na moju slávu a môj prospech. Ukazujem svojimi financiami, časom a vzťahmi na Krista?

Cti si otca i matku

Zavretí v jednom dome alebo byte s rodičmi toľko času môže byť náročné. Zaujímavá je aj myšlienka, že tí, ktorí si ctili svojich rodičov a starali sa o tento vzťah doteraz, to majú v týchto časoch s nimi ľahšie. Vedia sa porozprávať, zahrať si spoločenské hry či stráviť spolu čas pri filme. A čo tí, ktorí počas bežného života rodičov pozdravili medzi dverami a to bol vrchol komunikácie? Tak tí majú teraz príležitosť začať na vzťahu s rodičmi pracovať. Skús ráno rodičov prekvapiť raňajkami či kávou. Máš auto? Zober svojich rodičov a vyvezte sa niekam k lesu, prejdite sa a poslúž im takýmto výletom. Najlepším príkladom ako si ctiť rodičov je Ježiš. To, ako si ctil svojho Otca je ukážkové. Nikdy ho nesklamal, neklamal, miloval Ho a plnil jeho plán, lebo vedel že je najlepší. Naši rodičia však nie sú neomylní a preto je niekedy lepšie rodičom povedať, ak sú v omyle, ako slepo plniť ich príkazy.

Skús sa pýtať pri bežných situáciách počas dňa: Ako mám na mamu/otca reagovať tak, že si ho budem zároveň ctiť?

Ak sme sa ocitli zrazu pod jednou strechou zatvorení s rodičmi, obráťme to na príležitosť a využime to na ozdravenie vzťahu s nimi.

Postoje

V mojom pohľade základ pre celý život. Aké postoje zachovávať v situáciách, do ktorých nás pandémia dostáva? Napríklad ak niekto príde do MHD bez rúška, mám teraz nárok frflať a nadávať, aký je nezodpovedný, alebo sa ho môžem opýtať, prečo rúško nemá a pomôcť mu ho zohnať, alebo ak mám viac tak podarovať? No podobné premýšľanie nás môže pristihnúť keď nám niekto v lekárni pred nosom vykúpi poslednú dezinfekciu, keď nám v práci povedia, že už nie je pre nás miesto. Skúsme sa v týchto situáciách podobať na Ježiša a premýšľať, aký postoj by asi zachoval On. Ak to nejde hneď, nebojme sa večer doma k situácii vrátiť v modlitbe a otvorenou Bibliou, kde nájdeme veľa príkladov, ako Ježiš v situáciách reagoval. No jeho základ bol vždy rovnaký: plniť vôľu Otca, konať v láske, rozdávať odpustenie a poukazovať na pravdu. Ale poukazovať na pravdu nie preto, aby ukázal aký je múdry, ale aby úprimne vyviedol z iného z omylu.

