Ospravedlňujem sa za nich - kresťanov

V poslednej dobe povychádzali z ,,hrobov" kresťania, ktorí nám tu naozaj nechýbali. Hlúpo vyjadrujú podporu hocijakému interupčnému zákonu, tlačia na zákaz predaja v nedeľu, ubližujú ľuďom z LGBT komuity. Som tiež kresťan, ale ...

Nemôžem ináč ako kriticky, dokonca veľmi kriticky. Som znechutený z toho, kto predstavuje najhlasnejšie zastúpenie kresťanských hodnôt v našom parlamente. Som kresťan, som konzervatívec, denne čítam z Božieho slova, chodím na modlitby s priateľmi - toto som potreboval napísať nie ako samochválu, ale ako znak toho, z akej pozície píšem. Aj mne sa páči predstava Slovenska bez interupcií, Slovenska, kde rodiny majú čas (ale aj financie!) na víkendové výlety. Naši konzervatívni spolubratia však asi pri tom celom zabudli, prečo to vlastne chcú. Pridávajú sa k nim aj niektorí duchovní, ktorí pre vlastné ego sú schopní vytrhnúť z kontextu či prekrútiť aj Božie Slovo. Na úvod sa teda za nich ospravedlňujem, každému, komu niekto v mene kresťanstva ublížil. Odpustite, prosím.

Úplný základ

Hoci by som sa v článku mohol dotýkať témy homosexuálov, zákazu interupcií či zákazu nedeľného predaja, základ môjho ,,rozhorčenia" je niekde úplne inde - a to v postojoch. Spomeniem mená poslancov ako Vašečka, Záborská, Kuffa - všetci títo asi zabudli na to, že nie všetci ľudia na Slovensku sú veriaci. Ich snaha kohokoľvek nútiť žiť podľa ich viery je zcestná a nikdy nebude fungovať. Je to podobné ako keď komunisti sa snažili z každého spraviť neveriaceho (Prestrelil som týmto príkladom? Asi to občas treba). Prečo ja túžim so sexom počkať do manželstva alebo idem niekoľko krát do týždňa do kostola? Nikto mi to neprikazuje - konám tak, lebo chcem. A vtedy je to zdravé - ak robím niečo, lebo to mne osobne dáva zmysel (z akéhokoľvek dôvodu).



Pomýlené ciele

Cieľom našich parlamentných kresťanov preto nemá byť to, že sa u nás nebudú dať vykonávať interupcie. Ich cieľom má byť to, aby ich ženy nechceli podstupovať. Ich cieľom nemá byť to, aby ľudia mali zakázané si v nedeľu nakúpiť. Ich cieľom má byť to, aby ľudia mali možnosť jeden deň v týždni oddychovať, ak to chcú. A takto by sme mohli pokračovať. Ak zakážeme interupcie a nedeľný predaj, nedosiahneme nič iné, len to, že sa obe tieto veci presunú na čierny trh. Prečo? Lebo sme neodstránili príčinu, prečo sa ženy rozhodnú predčasne ukončiť tehotenstvo alebo prečo chce niekto pracovať v nedeľu. A ešte k času s rodinou - čo ak by som nemal rodinu? Čo ak som singláč a poviem si, že teraz, kým nemám záväzky, idem rok makať aj víkendy, aby som zarobil na byt? Tak ako kresťan zlyhávam a pani Záborská (v spolupráci s fašistami a smerákmi) ma vyvedie z tohto ,,hriechu"? A ak by som nebol kresťan, tak ma chce z ,,hriechu" vyviezť aj tak, veď veriť netreba, hlavne že sa navonok dodržiavajú pravidlá?



Prečo takéto konanie podľa mňa nie je ,,kresťanská politika"?

Cieľom nás ako kresťanov má byť ohlasovanie radostnej zvesti, že Boh nás miluje a poslal Ježiša, aby zomrel za naše hriechy. Nie len preto, aby to bolo ohlásené, ale aby ľudia okolo nás mohli sami zatúžiť po Kristovi. Ježiš, hoci hlásal pravdy, ktorými mnohí opovrhovali, pomenúval chyby v spoločnosti, tak všetko to bolo na báze lásky, dobroty, pochopení a odpustení. Áno, pomenúval veci aj drsne a priamo, ale ľudia, ktorí zmenili svoje životy k lepšiemu, to urobili jedine skrze vzťah s ním. Naši kresťanskí politici majú byť v prvom rade svetlom, ktoré nám približuje to, ako nás Boh miluje. Obávam sa, že tí najhlasnejší kresťania v parlamente takými nie sú.

Žiť podľa kresťanským pravidiel, no pri tom neveriť v Boha, je hlúposť. Je to to len pozlátko, faloš. Je to ako pekný balíček, v ktorom nič nie je. Taký balíček je zbytočný. Po rozbalení prichádza klamanie, že vo vnútri nič nieje. Niekto si môže povedať, aký je to krásny balíček, v ňom bude isto niečo hodnotné. To už sa blíži ku zavádzaniu, klamstvu. Neklamme sa, že sme krajina plná kresťanov. Nie sme! A ak chcú Kuffa, Záborská a spol., aby sme takou boli, tak zákonmi to nedosiahnu. Nech si vyhrnú rukávy a idú hlásať do miest a obcí evenjelium, nech svedčia svojím životom. Pozývam ich aj do legislatívnych zmien, ale do takých, z ktorých bude cítiť láska. Pri potratoch napríklad, podporný zákon pre tehotné matky, ich ochrana, podpora, lepšie podmienky pre mladé rodiny. Žiadna žena nejde na potrat s radosťou, alebo že by jej vadilo veľké brucho. Ženám ide skôr o to, čo bude, keď sa dieťa narodí.

A na záver si dovolím spomenúť krátko pána pomocného biskupa Haľka. Vo svojom videu sa vyjadruje k ombudsmanke, že ,,sa stavia proti Ježišovmu evanjeliu." Aj ja si myslím, že potrat je vražda nevinného, no predsa potrebujem upozorniť na dve veci v tomto Haľkovom vyjadrení.

Po prvé:

Ak je pani ombudsmanka neveriaca, tak je logické že nebude konať v súlade s Ježišovým evanjeliom. Ak by konala, bol by to formálny skutok bez viery. A to je opäť ten prázdny balíček, ktorý je úplne na nič.

Po druhé:

Ak je pani ombudsmanka veriaca, tak napomenúť ju na facebooku pomocou verejného minútového videa je doslova paródiou na Ježišove napomínanie v láske. Takto predsa biskup nepomôže veriacej žene napraviť vzťah s Ježišom.

Bol som v týchto riadkoch kritický. Som kresťan pohybujúci sa v katolíckych kruhoch a v kresťanskej službe. Nemôžeme my, kresťania, nechať našich spolubratov devastovať dobré meno cirvki či nechať ich odrádzať ľudí od samotného Boha. Neveriaci ľudia okolo mňa sa ma pýtajú: Čo tí vaši kresťania zasa idú predložiť? Čo ten váš biskup splietal v tom videu? Áno, sú to naši bratia vo viere. Ale to, že oni hovoria hlasno, neznamená, že hovoria za všetkých. Boh v prvom rade stojí o osobný vzťah s nami, bez toho je všetko márne. Aj to, že budeme v nedeľu doma, aj to, že pôjdeme v nedeľu do kostola.



Budem vďačný, ak môj blog pozdieľate. Ďakujem