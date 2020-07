Aj vy ste možno stretli kňaza, ktorý zneužíva deti

Všetci vieme, že sa to deje, ale z rôznych dôvodov sa diskusii o sexulánom zneužívaní kňazmi vyhýbame. Najmä v cirkvi, ktorej sa to týka, je o tejto téme až hrobové ticho. Prečo sa o tomto diskutuje skôr mimo, ako v cirkvi?

Som kresťan, protestant - teda zatiaľ. O pár týždňov vstúpim do katolíckej cirkvi. Možno aj preto som celkom odhodlaný k tomu, aby sa začalo diskutovať. Či vstupujem do tohto ,,priestoru" plný ideálov a optimizmu? Jasné, že nie, ale určite prichádzam odhodlaný pozbudiť diskusiu o tom, kde spoločnosti RKC (rímskokatolícka cirkev) prospieva, no aj o tom, kde z jej radov prichádza skôr ublíženie či utrpenie.

Hovorí sa o tom málo a ešte aj neodborne

Toto je smutný fakt. Tí, ktorí by sa k tejto téme mali vyjadrovať, mlčia a tí, ktorí by mali skôr počúvať, rečnia. Je to tak vačšinou všade, ale na Slovensku to platí výrazne. V roku 2019 na túto tému vznikla zaujímavá a vyvážená diskusia, ktorú dal dokopy protestantský teológ Michal Havran. Pozval si do nej psychologičku (Slávka Karkošková), psychiatra (Michal Patarák), kňaza a rektora RKCMBF UK (Ján Viglaš) a cirkevného právnika (Jan Rozek). Aké fakty do diskusie priniesli títo odborníci?



Fakty



Kňazi zneužívajú väčšinou chlapcov. Nie však preto, že by boli homosexuálne orientovaní, ale preto,

lebo ,,korisť je dostupná v podobe chlapca", hovorí v diskusii kňaz a rektor budúcich kňazov Viglaš. Hovorí tiež, že farnosti, kde dovoili miništrovať aj dievčatám, túto hypotézu potvrdili a boli zneužívané aj dievčatá.

Za približne posledných 10 rokov RKC na Slovensku oficiálne eviduje 17 prípadov sexuálneho zneužívania kňazmi, priznáva Viglaš. Aj Vám sa zdá, že je to nejako málo? Máte pravdu, v skutočnosti je to číslo väčšie. Psychologička Karkošková pridáva do diskusie údaj, že až 4-6 percent kňazov zneužilo svoju moc na zneužitie detí. Predstaviť si za tým môžme vraj dotyky, bozky, pozvanie na sexulánu aktivitu, samotnú sexuálnu aktivitu alebo aj oplzé poznámky. Údaj 4-6 percent znamená, že 2 až 3 z 50 kňazov sú štatisticky takí, ktorí zneužívali alebo stále zneužívajú deti.

Všetci diskutujúci sa zhodujú v tom, že za takýmto zneužívaním je pocit moci, ktorú daný kňaz nad dietaťom má a veľká možnosť nepozorovane túto moc zneužiť. Psychiater Patarák naznačuje paralelu medzi heterosexuálnymi väzňami, ktorí majú medzi sebou homosexuálny styk a heterosexuálnymi kňazmi, ktorí zneužívajú deti. V oboch prípadoch ide o naplnenie sexuálnej potreby najdospupnejším spôsobom.

Najmä v menších farnostiach je náročné prehovoriť, keď vás kňaz zneužije, najmä ak je to ,,oblúbený pán farár." Ísť do konfliktu s takým veľkým súperom, akým je farnosť a jej prívrženci, najmä ak ste dieťa, je takmer nemožné. A aj ako dospelý sa zamýšľam nad tým, ako náročné to musí byť, keď vieme o tom, ako to ,,vrchné poschodia" cirkvi často neriešia a často chcú vec len utíšiť. Viglaš túto slabú iniciatívu zo strany RKC riešiť tento problém ospravedlňuje tým, že biskupi nemajú dostatok informácií, aby s tým vedeli niečo robiť. Ja by som sa veľmi subjektíne opýtal, čo spravili biskupi preto, aby mali informácie na to, aby mohli tieto zverstvá skončiť.

Kňazi pri vstupe do seminára prechádzajú akýmsy psychologickým testom, ktorý však nedokáže naznačiť, ktorý respondent má predispozície na sexuálnu deviáciu alebo niecčo podobné. Opäť sa to len vracia k tomu, že kňazi začnú zneužívať deti až vtedy, keď si uvedomia, že majú moc, korisť a aj príležitosti.

Môže za to celibát?

Túto otázku položil teológ Havran a všetci diskutjúci prekvapujúco naznačili, že nie je dokázaná kauzalita medzi celibátom a zneužívaním detí. To je v rozpore s tým, čo tvrdí exkomunikovaný kňaz Michal Lajcha, ktorý sa vo svojej knihe opiera o dáta, podľa ktorých práve povinný celibát je jednou z hlavných príčin sexuálneho zneužívania detí kňazmi.

Čo s tým, ak moje dieťa miništruje a nemám dobrý pocit?

Psychologička Karkošková hovorí, že je dôležité, aby pri malých deťoch nebol kňaz, ale iný dospelý ,,cudzí" človek sám. Stretká pre miništrantov sa robia predsa aj za účasti starších chalanov, tábory za účasti animátorov. Je dobré si všímať, akú má daný kňaz preferenčnú aktivitu, čo sa týka komunikácie. To znamená - preferuje skôr rozhovory s deťmi alebo s rodičmi? Organizuje modlitby či stretká aj pre dospelých, ale preferuje iba detské akcie. Hovorí to totiž o tom, s akou vekovou skupinou si prednostne rozumie a cíti s jej spoločnosti prirodzene. Dodáva tiež, že je dobré sa pýtať detí otázky: Aké hry ste sa hrali? Máš s farárom nejaké tajomstvá?



Prečo o tom hovoriť?

Možno si hovoríte, či nepoškodíme meno RKC tým, že budeme o týchto jej problémoch nahlas diskutovať. Pravda je však žiaľ taká, že keď sa niekto o diskusiu vo vnútri a potichu pokúšal, nič sa nezmenilo a niekedy aj skončil mimo svojej funckie v RKC (Lajcha, Bezák). Ak nechceme, aby nenávistne o RKC a jej prehreškoch diskutovali inú, disktujme o nich s láskou my. Veď napokon aj apoštol Pavol písal často veľmi prísnu kritiku do ranných kresťanských zborov. A písal aj kritiku o sexuálnych témach. Cirkev je Kristovou nevestou, tvoria ju veriaci a kňazi. Akou nevestou pre Krista chceme byť?

