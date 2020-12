Narodenie Krista - ako ho zvestovať v dnešnej spoločnosti?

Počas Vianoc si aj tento rok pripomíname narodenie Ježiša, odvážnu Máriu a muža so správnym postojom, Jozefa. Keď bol Ježiš dospelý muž, zanechal nám úlohu - zvestovať dobrú správu, že On zobral na seba naše hriechy.

Ako sa nám v úlohe zvestovania darí v spoločnosti, v ktorej žijeme?

Ježišove slová ,,Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch..." sú priamou výzvou nenechávať si dobrú správu o spáse, Ježišovi a odpustení pre seba. Počas Vianoc budeme myslieť na narodenie Ježiša, ktorý sa narodil ako prejav Lásky. Narodil sa muž dokonalý v postojoch, napomínaní, odpúšťaní, vyučovaní, láske a v neposlednom rade i vo vzťahoch. Narodenie takéhoto Ježiša si pripomíname, takého Ježiša máme ohlasovať. Preto, aby ľudia okolo nás mohli mať osobný vzťah s Bohom, aby mali srdce rozochvené túžbou odovzdať svoj život do rúk Ježiša. Kamkoľvek inam bude smerovať naše zvestovanie, je to márne.

Kde mám svedčiť o Ježišovi? Tam kde si! V práci, škole, MHD či v rodine. Pozvať neveriaceho kamaráta do kostola je síce pekné, ale bez viery by tam márne chodil aj celý život. V kostole, počas bohoslužby je náročné byť svedectvom, lebo málokedy tam náš neveriaci priateľ má možnosť vidieť naše správanie, postoje, odpúšťanie premienané Duchom Svätým, keďže bohoslužba má svoj nastajlovaný program.



Ježiš nás pozýva byť inými ako je svet. Pozýva nás k štedrosti, skutkom lásky, odpúštaniu, pomoci, nezištnosti. Toto všetko sú možnosti ako o Ježišovi svedčiť tam, kde sme. Prekvap kolegov a navar im všetkým obed, daj im možnosť prežiť radosť z delenia sa a zorganizuj nejakú finančú zbierku, do ktorej ich pozvi. Je skvelé, že Boh nás oslobodzuje od materiálnych vecí ako je mobil, auto, bicykel. Nič, čo máme, nemáme bez Jeho štedrosti, nie sme vlastníkmi, sme len správcami. Požíčaj zaľúbenému kamarátovi auto, nech frajerku zoberie na víkend na výlet alebo mu požičaj svoje heslo od Netflixu, nech si s ňou pozrie nejaký film. Buď nadmieru tohto sveta láskavý, budeš tým skutkami následovať Boha a zároveň sa ľudia okolo začnú pýtať: ,,Prečo?" A to je moment, kedy tvoje srdce (tak ako aj moje a vlastne všetkých ľudí), skazené hriechom musí správne zareagovať a ty ukážeš ako odpoveď na Boha. Boh ako dôvod toho, prečo sa správaš tak štedro, láskavo či starostlivo. Štedrých či láskavých ľudí je plná zem, ale štedré a láskavé skutky pre Božiu radosť môžu mať presah až do večnosti. Keď niekto zatúži po takom istom Bohu, ktorý nás robí štedrými a odpútanými od peňazí, majetku či sexu, začne Ho spoznávať a odovzdá mu svoj život, čím sa stane kresťanom, tak takéto získavanie učeníkov pre Ježiša má zmysel a presah do večnosti. A neskôr objaví dôležitosť spoločenstva či sviatostí a zájde aj do toho kostola, keď pride skutočná túžba. Chcem ťa povzbudiť - nečakaj, kým budeš dokonalý, aby si mohol začať svedčiť. Je normálne, že zlyhávaš, že je ti náročné požičať niekomu na vikend svoje auto alebo máš problém s čistotou. Pracuj na oblastiach, v ktorých zlyhávaš a zároveň ich odovzdávaj Bohu, ktorému nie je nič nemožné. Boh si počas celej histórie používa iba hriešnych ľudí, a tak isto pozýva do služby Teba aj mňa.



Povzbudivé a nešťastné príklady ohlasovania Ježiša v našej spoločnosti

Tento rok bol veľmi pestrý. Mohli sme v našej spoločnosti sledovať napríklad pápeža Františka, ktorý presne po vzore Ježiša koná tak, že sa o jeho slová opierajú aj neveriaci ľudia, buduje mosty, stretáva sa s vylúčenými komunitami - jednoducho svedčí o láske a Ježišovi tam, kde láska chýba. Mohli sme v praxi vidieť ako cez svoje zamestnanie možno svedčiť o Bohu, keď profesor Krčméry opakovane pripomínal, že počas pandémie je okrem dodržiavania opatrení potrebné myslieť aj na to, že Boj je s nami, pripravený nás počúvať doma, v obývačke či v aute.

Mali sme tu však aj neúnavnú snahu niektorých konzervatívnych politikov presadiť zákony, ktoré vyplývajú z kresťanstva. Pán Boh nám dal slobodnú vôľu a my máme možnosť následovať Ho našimi každodennými rozhodnutiami či tu platí nejaký zákon alebo nie. Je naozaj, prepáčte mi za slovo, hlúpe, vyžadovať, aby niekto, kto neverí v Boha, žil tak, ako chce Boh. Len preto, lebo to hovorí zákon. Takémuto človeku sme nepomohli nájsť Krista a on nezískava s ním vzťah. On je len nútený napríklad v nedeľu nenakúpiť, no na jeho spásu alebo vzťah s Bohom to nemá žiadny zmysel. Rád by som zopakoval slová zo začiatku tohot blogu:



Narodil sa muž dokonalý v postojoch, napomínaní, odpúšťaní, vyučovaní, láske a v neposlednom rade i vo vzťahoch. Narodenie takéhoto Ježiša si pripomíname, takého Ježiša máme ohlasovať. Preto, aby ľudia okolo nás mohli mať osobný vzťah s Bohom, aby mali srdce rozochvené túžbou odovzdať svoj život do rúk Ježiša. Kamkoľvek inam bude smerovať naše zvestovanie, je to márne.

... a narodenie tohto muža si tieto dni pripomíname.





