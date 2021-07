Róbert Bezák: Blíži sa očistenie jeho mena?

V roku 2009 sa Róbert Bezák stal biskupom Trnavskej arcidiezézy, v júli 2012 bol z funkcie odvolaný. Hoci prešlo už takmer 10 rokov, návšteva pápeža Františka však môže všetko zmeniť.

Prečo o Bezákovi nehovoríme?

V našich rímokatolíckych kruhoch je téma Bezák ,,tabu". Mnohí skúsení a uznávaní novinári sa snažili celé roky získať nejaké vyjadrenia či názory z prostredia slovenských biskupov, no márne. Ani jeden sa neodhodlal konkrétne vyjadriť, až na samotného Bezáka. A príležitostí a pozvaní mali veru hojne. Môžeme sa zamýšlať nad tým, prečo sa rozhodli jeden po druhom zvoliť stratégiu mlčania, no nič nám to nepomôže. Musíme si tak vystačiť s reakciami dvoch mužov: samotného Bezáka a pápeža Františka.

Bezákovo pôsobenie na Trnavskej arcidiecéze

Rôbert Bezák prišiel do úradu ako 49 ročný. Stal sa tak najmladším biskupom na Slovensku. Pár mesiacov po tom, ako prebral úrad po predchodcovi Sokolovi, Vatikán upozornil na problémy s hospodárením a vyžiadal kontrolu. Jeden z prvých krokov najmladšieho biskupa bol preto finančný audit celej diecézy. Ten odhalil to, čo sa v médiách spomínalo už skôr. Za pôsobenia arcibiskupa Sokola sa mimo oficiálneho účtovníctva ocitlo neuveriteľných 20 miliónov eur. Bezák o tom diskrétne informoval vedenie RKC i Vatikán. Odpoveď však bola iná, ako čakal. Namiesto preverenia podozrení, na ktoré prišiel finančný audit, sa začala preverovať osoba samotného Bezáka. Až prišla výzva, aby sa vyhol mediálnym výstupom a vzdal sa funkcie. Nedostal však žiadne oficiálne vysvetlenie, prečo to má urobiť. Oficiálny dôvod znel iba: ,,Na základe početných podnetov poslaných priamo Svätej stolici kňazmi a veriacimi ohľadom pastoračnej situácie." Bezák sa preto rozhodol, že z funkcie sám neodíde, keďže nevie, čo má byť toho dôvodom. Pápež Benedikt XIV. ho napokon odvolal z funkcie. Dva mesiace predtým, ako to pápež urobil, mu arcibiskup Zvolenský (Bezák ho vtedy považoval za priateľa) povedal: ,,Kocky sú už hodené."

Jeho odvolanie bez vysvetlenia mnohých katolíkov pobúrilo. Pýtali si odpovede, ktoré však nedostávali. Začali sa šíriť rôzne špekulácie a vedenie RKC na Slovensku sa držalo stratégie mlčania. Preto sa aspoň samotný Bezák rozhodol vyložiť karty na stôl a vystúpil v médiách, kde odpovedal úrpimne na všetky otázky. Oficiálny dôvod svojho odvolania ani mená tých, ktorí sa na neho mali sťažovať dodnes nepozná. Priznal iba, že mu boli naznačené dôvody, ktoré by podľa mňa mali byť skôr na pochvalu, ako zbavenie funkcie: že chodí do posilovne, že zriadil pri kostole reštauráciu pre verejnosť, odmieta nosiť noblesné oblečenie, veľké kríže na krku a podobne...

Pápež František a Bezák



Ľudia mali Bezáka v Trnave radi. Jedol s nimi v reštaurácii, ktorú pri kostole otvoril, jazdil po Trnave na bicykli. Keď sa v roku 2013 nečakane ujal pápežského úradu pápež František, veriaci uvideli iskru nádeje. Novému pápežovi poslali petíciu s približne 15 000 podpismi, v ktorej žiadali „aby posúdil dôvody odvolania emeritného arcibiskupa a taktiež ho žiadajú, aby sa s ním osobne stretol, vypočul si ho a následne zvážil jeho ďalšie pôsobenie v Cirkvi či jeho rehabilitáciu.“ Veriaci v Trnave tiež pri príležitosti menovania Bezákovho nástupcu, biskupa Oroscha dali najavo svoje postoje. Priniesli si Bezákove fotografie a transparenty. Ich nosné motto bolo: ,,Navždy náš arcibiskup".



Pápež František sa začal o prípad Bezáka zaujímať, rozprával sa o ňom aj s vtedajším prezidentom Kiskom. Deň na to sa pápež stretol aj so samotným Bezákom. Žiadne veľké zmeny to však neprinieslo. Bezák bol stále odstavený. František ale na Bezáka nezabudol. Neskôr mu poslal dar. Bezák naň chcel odpovedať a poslať tiež pápežovi dar, no nevedel aký. ,,Veď on všetko má." priznal svoje premýšľanie neskôr Bezák. Napokon do Vatikánu poslal svoj biskupský prsteň. Keď bola na oficiálnej návšteve Vatikánu prezidentka Čaputová, opäť si František spomenul na Bezáka a nechal ho pozdravovať. Tento rok v marci zomrel Bezákov otec. Na jeho veľké prekvapenie sa opäť ozval pápež František - poslal mu gondolenčný list aj veniec.



Z týchto krokov je jasné, že pápež má biskupa Bezáka na srdci. Veď napokom - riadi RKC na celom svete a predsa zaregistruje smrť otca emeritného acibiskupa na maličkom Slovensku, ktorý je mimo službu a dokonca aj proaktívne zareaguje. Bezák v júli 2021 povedal, že s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou sa stretne s pápežom Františkom počas jeho návštevy na Slovensku v septembri. Prezradil tiež, že hoci pomaly, veci sa zrejme predsa len hýbu aj s jeho pôsobením na Slovensku. Už verejne slúži občas sv. omše v Bernolákove. Nerobí však tomu dopredu reklamu, iba príde a veriaci môžu zrazu vidieť, že je tam biskup Bezák.

Je jasné, že sa udiala veľká krivda a aj to, že sa blíži, hoc po takmer 10 rokoch nejaký posun. Nevedno aký konkrétne, no ako poznáme pápeža Františka, bude dobre premyslený, vhodný a múdry. Možno jeho výsledok neuvidíme hneď pri návšteve Františka v septembri a možno áno. Neústupné dlhoročné mlčanie našich biskupov však vytvára pre Bezáka výhodný priestor. Čokoľvek pápež František v kauze Bezák urobí, nenájde sa jediné konkrétne vyjadrenie slovenských biskupov (okrem emeritného Sokola, na ktorého šafárenie Bezák poukázal), ktoré by bolo zrazu protichodné s krokmi, ktoré pápež ešte len ustanoví. Tiež hrá v prospech Bezáka samotný fakt, že sa úradu ujal iba ako 49 ročný. Môže si dovoliť čakať hoc aj 10 rokov, a predsa je medzi biskupmi stále z tých mladších.



A čo hŕstka krikľúňov, ktorých je málo, no je ich veľa počuť? Tí, ktorí uverili klamstvám Sokola, ktorý už 10 rokov ohovára Bezáka? Za tých sa len modlime. Veď napokon, podobne ako pri LGBTI témach, očkovaní či utečencoch, aj pri Bezákovi dostanú pomyselnú facku lásky od pápeža Františka, keď im zasa raz ukáže, ako sa skutočne žije podľa evanjelia, nie len podľa zvyklostí typu ,,toto sa patrí a toto nie".



Ak sa Vám zdá môj blog hodný pozdielania, prosím urobte tak. Budem vďačný.